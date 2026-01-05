ABD on yıllardır Venezuela petrolünü sömürmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın "petrol çalmakla" suçladığı Venezuela, petrol sektörünün millileştirilmesiyle başlayan yaklaşık 50 yıl zarfında ABD'li şirketlere milyarlarca dolar ödeme yapsa da ödediği tazminatlar emperyalistler tarafından yeterli bulunmadı.

Washington Post'un haberine göre, Venezuela'da 1908'den 1935'e kadar ülkeyi yöneten Juan Vicente Gomez, üç yabancı petrol şirketine Venezuela pazarının yüzde 98'ini kontrol etme hakkı veren imtiyazlar verdi.

O dönem, dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi ve en büyük ihracatçısı haline gelen Venezuela'da petrol, ülkenin toplam ihracatının yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyordu.

Ancak Gomez'in halefleri, ülkenin ekonomisi üzerinde daha fazla söz hakkına sahip olmak istedi. Eski Devlet Başkanı Isaias Medina Angarita döneminde, 1943'te yabancı petrol firmalarının elde ettikleri kârın yarısını hükümete vermelerini gerektiren bir yasa çıkarıldı.

Ardından, Venezuela'da o dönem ABD'li Exxon ve Mobil gibi yüzlerce özel ve yabancı firmanın işlettiği petrol rezervlerini 1976'da millileştirmek için petrolün arama, üretim, rafinaj ve ihracatını devlete ait petrol şirketi Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) devraldı.

KIRILMA ANI: CHAVEZ İKTİDARI

Venezuela'da Hugo Chavez'in devlet başkanı seçilmesinin ardından 2007'den itibaren devletin petrol sektöründeki payı artırıldı.

Hugo Chavez / DepoPhotos

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Aralık 2025'te Venezuela'ya ilişkin, "Tüm enerji haklarımızı elimizden aldılar. Kısa bir süre önce tüm petrolümüzü yasa dışı olarak aldılar." ifadelerini kullansa da Venezuela'da petrol sektörünün millileştirilmesi, yönetimin on yıllar süren çabalarının sonucu olarak görülüyor.

YABANCI FİRMALARIN TAZMİNAT ARAYIŞI

Venezuela'daki millileştirme sürecinden, 1999'da birleşen ABD'li petrol firmaları Exxon ve Mobil'in yanı sıra 1984'te Chevron adını alan Gulf Oil firması ve Hollanda merkezli Shell olumsuz etkilendi.

Dönemin gazetelerine göre, Venezuela'da ham petrol üretiminin yüzde 70'inden fazlasından sorumlu olan bu firmalar, yaklaşık 5 milyar dolar kaybetti ancak her birine 1 milyar dolar tazminat ödendi.

Millileştirme sürecinde ExxonMobil ve ConocoPhillips firmaları yeni sözleşme şartlarını kabul etmedi ve tahkim yoluyla yaklaşık 40 milyar dolar tazminat talep etti.

Chevron ve İspanya merkezli Repsol gibi firmalar ise yeni anlaşmalarla Venezuela'da kaldı. Chevron, Venezuela'da faaliyetlerini yürütmeye devam eden tek ABD'li şirket oldu.

Ardından, Uluslararası Ticaret Odası, 2012'de ExxonMobil'e 908 milyon dolar ve 2018'de ConocoPhillips'e 2 milyar dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Dünya Bankasına bağlı Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi Merkezi, 2014'te ExxonMobil'e 1,6 milyar dolar ve 2019'da ConocoPhillips'e 8,7 milyar dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Hiper enflasyon ve yaptırımlar nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken Venezuela henüz bu tazminatların tamamını ödemedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL REZERVİ Venezuela, dünyadaki en büyük kanıtlanmış petrol rezervine ev sahipliği yapmasına rağmen çeşitli sorunlar ve engellemeler nedeniyle potansiyelinin oldukça altında üretim yapıyor. AA muhabirinin ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerinden derlediği bilgilere göre Venezuela, 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 303 milyar varil ile dünyanın en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervlerine sahip bulunuyor. Bu miktar, küresel petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 17'sini oluşturuyor. Venezuela'nın kanıtlanmış petrol rezervlerinin büyük bölümü Orinoco Kuşağı'ndaki ekstra ağır ham petrolden oluşurken, bu tür petrolün çıkarılması uluslararası petrol şirketlerinin sahip olduğu ileri teknik uzmanlığı gerektiriyor. Rezerv büyüklüğüne rağmen Venezuela'nın, 2023 yılında küresel ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 0,8'ini gerçekleştirdiği görülüyor. Ülke, 2023'te günlük 742 bin varil petrol üretirken bu miktar, 2013'teki seviyelerine kıyasla yüzde 70 düşüşe işaret ediyor. Uluslararası petrol şirketlerinin ülkedeki faaliyetleri yaptırımlar nedeniyle sınırlı kalıyor. Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın bütçe kısıtları, nitelikli teknik personel eksikliği ve doğrudan yabancı yatırım yetersizliği petrol ve doğal gaz geliştirme faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

"TRUMP'IN İDDİASI "ASILSIZ"

ABD'deki Denver Üniversitesinden Venezuelalı ekonomist Francisco Rodriguez, konuya ilişkin açıklamasında, "Trump'ın Venezuela'nın ABD'den petrol ve toprak çaldığı iddiası asılsız" ifadesini kullandı.

O dönem ABD'nin de Venezuela'da üretimin çökmesinden ziyade ülkenin nispeten ucuz petrol tedarikçisi olmasını tercih ettiğini ifade eden Rodriguez, Venezuela tazminatları öderken ABD'nin "yaptırımlarıyla bu ödemeyi zorlaştırdığını ve ülkeyi kendilerinden bir şey çalmakla suçladığını" belirtti.

ABD, VENEZUELA'NIN PETROL İHRACATINA YÖNELİK BASKIYI ARTIRMIŞTI Venezuela hükümeti üzerindeki baskıyı son dönemde artıran ABD yönetimi, ülkenin petrol ihracatını sınırlamaya yönelik bir dizi adım atmıştı. ABD Başkanı Trump, 16 Aralık'ta, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti. Söz konusu abluka talimatı ABD'nin 10 Aralık'ta Venezuela açıklarında yaptırıma tabi bir petrol tankerine el koymasından bir hafta sonra gelmişti. Venezuela'nın ABD'ye ait enerji ve petrol haklarını "yasa dışı" aldığını ileri süren Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ardından, ülke petrolüne uygulanan ambargonun tamamen yürürlükte kalmaya devam edeceğini açıkladı.

EN BÜYÜK ALICI ÇİN

Venezuela, İran, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile birlikte Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Sektördeki olumsuz tabloya rağmen petrol ihracatı, Venezuela'nın başlıca gelir kaynağı olmaya devam ediyor.

Geçmişte ABD, Venezuela petrolünün en büyük alıcısı konumundayken, yaptırımların devreye girmesinin ardından Çin ülkenin en büyük petrol müşterisi haline geldi.

ABD'nin son saldırılarının Venezuela petrol endüstrisi açısından tarihi bir gelişme olabileceği değerlendirilirken, bunun küresel petrol piyasalarını nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

Petrol piyasalarında hafta sonunda işlem yapılmaması nedeniyle, ABD'nin Venezuela'daki saldırılarının fiyatlara yansımasının gelecek günlerde netleşmesi bekleniyor.