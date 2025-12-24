ABD öncülüğündeki koalisyon Rojava’ya askeri sevkiyatı artırdı

ABD öncülüğündeki IŞİD’e Karşı Uluslararası Koalisyon'un, Kuzey Doğu Suriye’deki (Rojava) askeri üslere sevkiyatlarını artırdığı belirtildi. Rudaw’ın haberine göre, Son 24 saat içinde bölgeye hava savunma sistemleri, füze platformları ve ağır silahlar taşıyan 4 kargo uçağı iniş yaptı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) aktardığı bilgilere göre sevkiyatların merkezinde, Haseke’ye bağlı Rimelan bölgesindeki Harab el-Cir Hava Üssü yer aldı. ABD’ye ait iki kargo uçağının bu üsse hava savunma sistemleri ve füze platformları getirdiği bildirildi.

Sevkiyat sırasında bölgede ABD helikopterlerinin devriye uçuşlarıyla güvenlik önlemleri artırılırken, uçaklardan birinin yükünü boşalttıktan sonra Kasrek Üssü’ne yöneldiği belirtildi.

Askeri kaynaklar, söz konusu tahkimatın koalisyon üslerinin savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve mevcut füze bataryalarını takviye etmeyi amaçladığını ifade ediyor. Sevkiyatın, bölgede gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.