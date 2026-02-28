ABD ordusu, Harab el-Cir Üssü'nden çekilmeye başladı

ABD ordusu, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde bulunan Harab el-Cir Üssü'nden çekilmeye başladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçleri Haseke’nin Rümeylan bölgesinde yer alan Harab el-Cir Üssü'ndeki çok sayıda askerini ve askeri unsuru Irak’a doğru sevk etti.

Üste sembolik sayıda askerin kaldığı, bu askerlerin ise çekilme süreci tamamlanana kadar yol güvenliği ile çevredeki geçiş noktalarının kontrolünü sağlamak amacıyla bölgede bulunduğu belirtildi.

EKİPMAN VE MALZEMELER IRAK'A NAKLEDİLDİ

Kaynaklar, ABD ordusunun talebi üzerine YPG güçlerinin üs içerisine giriş yaptığını, üs içerisindeki askeri ekipmanların bir kısmının Rümeylan bölgesine taşındığını belirtti.

Öte yandan ABD güçlerinin 27 şubat Cuma günü Rumeylan’daki temel hizmetler ve insani yardım ofisini de kapattığı bildirildi. Ofiste bulunan ekipman ve malzemelerin El-Velid Sınır Kapısı üzerinden dört tırla Irak topraklarına nakledildiği ifade edildi.

Halihazırda Harab el-Cir Üssü'nde az sayıda ABD askerinin bulunduğu, Haseke’nin Malikiye ilçesinde ise Roj Kampı ve çevresindeki güvenlik durumunu takip eden bir güvenlik ofisinin faaliyetini sürdürdüğü aktarıldı.

Ayrıca Haseke’nin Kasrek bölgesindeki üste de sınırlı sayıda ABD askerinin bulunduğu, Fransız güvenlik misyonuna bağlı unsurların ise bölgedeki varlığını koruduğu belirtildi.

ABD ordusu, 12 Şubat’ta Humus ilindeki Tenef ve 15 Şubat’ta isa Haseke ilindeki Şeddadi üssünden çekilmiş Suriye ordusuna devretmişti.