ABD ordusu İran'a saldırının görüntülerini paylaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’daki askeri hedeflere yönelik düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler paylaştı.



Açıklamada, “İran rejimi uyarıldı. CENTCOM, verilen talimatlar doğrultusunda hızlı ve kararlı adımlar atıyor.” ifadelerine yer verildi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"• ABD Başkanı'nın talimatıyla 28 Şubat'ta Epic Fury Operasyonu'nu başlattık.

• ABD ve ortak kuvvetler, İran rejiminin güvenlik mekanizmasını etkisiz hale getirmek amacıyla, yakın tehdit oluşturan noktalara öncelik vererek hedefleri (TSİ 09:15’te) vurmaya başladı.

• Hedefler arasında İslam Devrim Muhafızları Ordusu komuta ve kontrol tesisleri, İran hava savunma kapasiteleri, füze ve insansız hava aracı fırlatma sahaları ile askeri havaalanları yer aldı.

• ABD ve ortaklarının gerçekleştirdiği ilk saldırı dalgasının ardından, CENTCOM kuvvetleri yüzlerce İran füze ve İHA saldırısına karşı başarılı bir savunma gerçekleştirdi.

• Herhangi bir ABD zayiatı veya çatışma kaynaklı yaralanma rapor edilmedi. ABD tesislerindeki hasar minimum düzeyde kaldı ve operasyonları etkilemedi.

• Ek olarak, CENTCOM’un "Task Force Scorpion Strike” birimi, düşük maliyetli tek yönlü saldırı dronlarını ilk kez çatışmada kullandı.

• Epic Fury Operasyonu, bir nesildir en büyük Amerikan askeri ateş gücünün bölgede toplanmasını içermektedir."

