ABD ordusu Yemen’de Husilerin kontrolündeki limanı vurdu: En az 33 ölü, 80 yaralı

ABD ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Ras İsa yakıt limanına düzenlediği saldırının bilançosu ağırlaştı.

Husilere bağlı medya kuruluşu Al Masirah TV’de yer alan haberlere göre Hudeyde şehrindeki limanı hedef alan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi.

Ölenler arasında müdahale için olay yerine giden sağlık görevlilerinin yanı sıra liman çalışanları ve yakınlarının da bulunduğu aktarıldı.

En az 102 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.