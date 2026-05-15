ABD ordusuna ait helikopter Güney Kore'de pirinç tarlasına acil iniş yaptı

ABD ordusuna ait "AH-64E Apache" helikopteri Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki bir pirinç tarlasına acil iniş yaptı, olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

Yonhap'ın haberine göre, Seul'ün 65 kilometre güneyindeki Gyeonggi eyaletindeki bir pirinç tarlasına yerel saatle öğle saatlerinde ABD ordusuna ait AH-64E Apache helikopteri acil iniş yaptı.

Olayda helikopterde bulunan 2 pilot yara almadı.

Yerel polisten yapılan açıklamada, Güney Kore'deki ABD kuvvetlerinin, helikopterin bakımını yapıp, bölgeden ayrılmasını sağlayacağı ve bunun birkaç gün süreceği belirtildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.