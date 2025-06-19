ABD, Orta Doğu'daki uçaklarını yeniden konumlandırdı

ABD''nin, İran'ın misilleme ihtimaline karşı Orta Doğu'daki uçaklarını yeniden konumlandırdığı belirtildi.

CNN'e konuşan ABD'li savunma yetkilileri, Orta Doğu'da olası bir İran misillemesi ihtimaline karşın, Katar'daki El-Udeid Hava Üssü'nde bulunan uçakları başka bir yere taşıyarak üsteki pistleri boşalttığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, uydu görüntülerinden bölgenin boşaltıldığının tespit edilmesi üzerine, korunmasız Amerikan uçaklarının bu hafta başında Katar'daki Amerikan üssünden çıkarıldığını doğruladı.

Bölgedeki ABD Donanmasına ait gemilerin de bu hafta başında Katar'daki üssün limanından ayrıldığı tespit edilirken, uçakların ve gemilerin nereye taşındığı bilinmiyor.

Ayrıca söz konusu yetkililer ve isminin paylaşılmasını istemeyen bir diğer kaynak, ABD Merkez Komutanlığının ayrıca bölgeye ilave kan sevkiyatını önceden gönderdiğini ve bunun ABD güçlerine saldırı olasılığı olduğunda uygulanan standart bir prosedür olduğunu söyledi.

Yetkililer, Washington'un İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına katılması durumunda ABD güçlerine karşı olası bir İran misillemesini öngörerek gerçekleştirdiği bu eylemleri "ihtiyati" olarak nitelendirdi.