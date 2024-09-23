ABD, Ortadoğu'daki asker sayısını artıracak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin artmasının ardından ABD’nin Ortadoğu’ya daha fazla asker konuşlandıracağını açıkladı.

İsrail ve Hizbullah arasında gerilim devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD’nin Ortadoğu’ya daha fazla asker konuşlandıracağını açıkladı. Ryder, ilave kuvvetlerin sayısı ya da ne işle görevlendirilecekleri konusunda ayrıntı vermedi. ABD'nin şu anda bölgede yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor.