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ABD, Ortadoğu'daki asker sayısını artıracak

İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin artmasının ardından ABD’nin Ortadoğu’ya daha fazla asker konuşlandıracağı açıklandı. ABD'nin şu anda bölgede yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor.

Dünya
  • 23.09.2024 20:01
  • Giriş: 23.09.2024 20:01
  • Güncelleme: 23.09.2024 20:03
Kaynak: iHA
ABD, Ortadoğu'daki asker sayısını artıracak
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin artmasının ardından ABD’nin Ortadoğu’ya daha fazla asker konuşlandıracağını açıkladı.

İsrail ve Hizbullah arasında gerilim devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD’nin Ortadoğu’ya daha fazla asker konuşlandıracağını açıkladı. Ryder, ilave kuvvetlerin sayısı ya da ne işle görevlendirilecekleri konusunda ayrıntı vermedi. ABD'nin şu anda bölgede yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor.

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