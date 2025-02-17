ABD Ortadoğu Temsilcisi Witkoff: “Gazze görüşmelerinin ikinci aşaması devam edecek"

ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili görüşmelerin bu hafta devam edeceğini açıkladı.

ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff, dün ABD merkezli haber kanalı Fox News'e verdiği demeçte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el-Sani ve Mısır İstihbarat Direktörü Tümgeneral Hasan Mahmud Reşad ile "çok verimli ve yapıcı" görüşmeler yaptığını söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili görüşmelerin bu hafta "belirlenecek bir yerde" devam edeceğini açıklayan Witkoff, başarılı bir sonuca nasıl ulaşılabileceğinin ele alınacağını bildirdi.

Witkoff, "İkinci aşamanın sıralaması, her iki tarafın pozisyonlarının ortaya konması, böylece bugün nerede olduğumuzu anlayabilmemiz ve ardından bu hafta belirlenecek bir yerde görüşmelere devam ederek ikinci aşamanın sonuna nasıl başarılı bir şekilde ulaşabileceğimizi çözebilmemiz" dedi.