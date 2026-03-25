ABD, Ortadoğu'ya 2 bine yakın paraşütçü asker sevk edecek

ABD medyası, ABD Savunma Bakanlığı'nın ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la diplomatik seçenekleri değerlendirirken, Ortadoğu’ya yaklaşık 2 bin paraşütçü asker sevk etme talimatı verdiğini bildirdi.

ABD medyasının ABD Savunma Bakanlığı’ndan yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, Bakanlık yaklaşık 2 bin paraşütçü askeri Ortadoğu’ya sevk etme talimatı verdi. Gönderilecek birliklerin, ABD Kara Kuvvetleri’ne bağlı 82’inci Havadan İndirme Tümeni’nin “Acil Müdahale Gücü” kapsamında yer aldığı ve bu gücün yaklaşık 3 bin askerden oluşarak dünyanın herhangi bir noktasına 18 saat içinde konuşlanabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Yetkililer ABD medyasına, sevkiyat kapsamında tümen komutanı Tümgeneral Brandon R. Tegtmeier ile birlikte çok sayıda kurmay personelin ve her biri yaklaşık 800 askerden oluşan iki taburun yer aldığını ifade etti. Gelecek günlerde tugayın diğer unsurlarının da bölgeye gönderilebileceği kaydedildi.

Paraşütçü birliklerin Ortadoğu’da tam olarak nereye konuşlandırılacağı henüz netlik kazanmadı. Olası konuşlanma noktalarının İran’a operasyonel erişim sağlayabilecek mesafede olacağı belirtildi. Bu kapsamda birliklerin, İran’ın kuzeydeki Basra Körfezi’nde bulunan ve İran’ın ana petrol ihracat merkezi olan Harg Adası’nı (Kharg Island) ele geçirmek üzere kullanılabileceği düşünülüyor. ABD ordusunun bu ayın başlarında söz konusu adaya yönelik bir hava saldırısı düzenlediği biliniyor.

Öte yandan yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesinden oluşan 31’inci Deniz Seferi Birliği’nin de hafta içinde Ortadoğu’ya ulaşmasının planlandığı, bu birliklerin Harg Adası’nın ele geçirilmesi veya Hürmüz Boğazı’nın açılması operasyonlarında kullanılabileceği ifade ediliyor.