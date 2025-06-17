ABD, Ortadoğu'ya daha fazla savaş uçağı konuşlandıracak

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD, Ortadoğu’daki askeri varlığını artırıyor. ABD basınının adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD ordusunun Ortadoğu'ya daha fazla savaş uçağı konuşlandıracağı ve bölgedeki mevcut savaş uçaklarının da görev süresini uzatacağı bildirildi.

Haberde, konuşlandırılacak uçaklar arasında F-16, F-22 ve F-35 tipi savaş uçaklarının olduğu aktarıldı. Yetkililer, konuşlandırmanın savunma amaçlı olduğunu belirtti.

ABD'nin halihazırda Orta Doğu'da hava savunma sistemleri, savaş uçakları ve savaş gemileri de dahil olmak üzere yaklaşık 40 bin askerden oluşan büyük bir askeri gücü bulunuyor.

NİMİTZ UÇAK GEMİSİ SALDIRI GRUBU ORTADOĞU'YA GÖNDERİLMİŞTİ

ABD Donanması’na bağlı USS Nimitz öncülüğündeki Uçak Gemisi Saldırı Grubu’nun İsrail ile İran arasındaki artan gerilim nedeniyle Ortadoğu’ya doğru hareket ettiği bildirilmiş, Nimitz’in bölgeye zamanında ulaşması için önceden planlanan liman ziyaretinin iptal edildiği aktarılmıştı.

Nimitz’in, halihazırda bölgede konuşlu olan Carl Vinson ve beraberindeki filonun görevini devralmasının planlansa da Carl Vinson’un bölgeden ne zaman ayrılacağına dair net bir tarih olmadığı için 2 uçak gemisi grubunun bir süre Ortadoğu’da eş zamanlı olarak faaliyet göstermesinin mümkün olduğu ifade edilmişti.