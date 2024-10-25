Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD, Ortadoğu’ya çok sayıda F-16 gönderdi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), çok sayıda F-16 savaş uçağının Almanya'dan Ortadoğu'ya ulaştığını açıkladı.

Dünya
  • 25.10.2024 22:50
  • Giriş: 25.10.2024 22:50
  • Güncelleme: 25.10.2024 22:52
Kaynak: İHA
ABD, Ortadoğu’ya çok sayıda F-16 gönderdi
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İsrail’in İran’a yönelik misilleme saldırısının ne zaman gerçekleştirileceği belirsizliğini korurken, ABD bölgedeki varlığını her geçen gün daha fazla hissettiriyor.

İsrail’e büyük destek veren ABD, bölgeye bu kez savaş uçakları gönderiyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda F-16'nın Almanya'dan Ortadoğu'ya ulaştığı bildirildi.

Öte yandan, hangi ülke veya ülkelere kaç tane F-16 savaş uçağı gönderildiği konusunda ise bilgi verilmedi.

BirGün'e Abone Ol