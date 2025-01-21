ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk gününde yazılı açıklama yaptı.

Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan bir kez daha ayrılacağını kaydetti.

İlk kez başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump, ABD'yi, 2015'te kabul edilen anlaşmadan geri çekmişti.

Trump'ın ikinci kez girdiği başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından 20 Ocak 2021'de ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, ilk gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ülkesinin Paris Anlaşması'na yeniden taraf olmasını sağlamıştı.