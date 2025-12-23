Giriş / Abone Ol
ABD ordusu 22 Aralık Pazartesi günü Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir tekneyi vurduğunu ve bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Dünya
  • 23.12.2025 12:15
  • Giriş: 23.12.2025 12:15
  • Güncelleme: 23.12.2025 12:22
Kaynak: Dış Haberler
ABD Pasifik'in doğusunda bir tekneyi daha vurdu
Fotoğraf: ABD Güney Komutanlığı / X (Ekran görüntüsü)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 22 Aralık Pazartesi (dün) günü, Pasifik Okyanusu’nda bir tekneyi vurdu.

Saldırı, uluslararası sularda ABD Güney Komutanlığı tarafından gerçekleşti.

Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Komutanlık’tan yapılan açıklamada saldırının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada “İstihbarat, alçak profilli geminin Doğu Pasifik'teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarında bulunduğunu doğruladı” denildi.

