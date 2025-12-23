ABD Pasifik'in doğusunda bir tekneyi daha vurdu
ABD ordusu 22 Aralık Pazartesi günü Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir tekneyi vurduğunu ve bir kişinin öldüğünü açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 22 Aralık Pazartesi (dün) günü, Pasifik Okyanusu’nda bir tekneyi vurdu.
Saldırı, uluslararası sularda ABD Güney Komutanlığı tarafından gerçekleşti.
Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.
Komutanlık’tan yapılan açıklamada saldırının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada “İstihbarat, alçak profilli geminin Doğu Pasifik'teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarında bulunduğunu doğruladı” denildi.
On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR— U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025