ABD Pasifik’te de saldırdı, Meksika tepki gösterdi

Dış Haberler

Karayipler’de “uyuşturucuyla savaş” bahanesiyle askeri yığınak yapan ABD ordusunun Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen dört tekneye düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldürüldü.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. ABD’nin hedefindeki Venezuela ise uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olduğu belirtilen ve hava sahasına giren küçük bir uçağın engellendiğini bildirdi.