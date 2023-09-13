ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarında beklenen azalmaya işaret ederek, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yükseltti.

EIA'nın "Eylül 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en büyük üreticisi Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimine yönelik günlük 1 milyon varillik gönüllü kesintiyi bu yıl sonuna kadar uzatma kararının küresel petrol stoklarının azalmasına neden olacağı ve bu durumun yıl sonuna kadar petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağı öngörülüyor.

Brent türü ham petrolün varil fiyatının, yılın son çeyreğinde ortalama 93 dolar seviyesine ulaşacağı, ancak OPEC+ üretim kesintilerinin küresel petrol üretimini talebin altına kalmaya zorlayarak gelecek yıl petrol fiyatlarında yukarı yönlü risk oluşturacağı öngörülüyor.

Bu çerçevede, Brent türü ham petrolün varil fiyatının bu yıl 84,46 dolar olması bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 82,62 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 79,65 dolar olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 77,79 dolar olarak öngörülmüştü. Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 88,22 dolar, WTI türü ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 83,22 dolar olması bekleniyor.

Fiyatların gelecek yılın ilk çeyreğinde varil başına 90 doların üzerinde kalacağı ancak yılın geri kalanında ortalama 87 dolar olacağı hesaplanıyor.