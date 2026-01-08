ABD polisi tarafından öldürülen Renee Nicole Good'un davasında yerel büroya engel

ABD’de Minnesota Suçluların Yakalanması Bürosu yetkilileri, Minneapolis’te 37 yaşındaki kadının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmaya katılmalarının ve delillere erişimlerinin engellendiğini bildirdi.

Büronun Müdürü Drew Evans, Minneapolis’te 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good’un ICE tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

SAVCILIK KARARI DEĞİŞTİRDİ

Evans, olayla ilgili soruşturmanın kendi birimleri ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ortaklığında yürütülmesinin planlandığını ancak bu kararın daha sonra ABD savcılığı tarafından değiştirildiğini belirtti.

Soruşturmayı yürütme yetkisinin savcılık tarafından FBI yetkililerine verildiğini aktaran Evans, bu süreçte soruşturmaya katılımlarının "kasten" engellendiğini kaydetti.

Evans, bu nedenle dava dosyalarına, olay yeri delillerine ve soruşturma kapsamında yapılan görüşmelere erişimlerinin engellendiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti" ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkat çekmişti.