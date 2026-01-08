ABD polisinin öldürdüğü Macklin Good: "Şair ve anne"

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde göçmenlere yönelik operasyon yürüten Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, aracındaki ABD vatandaşı bir kadını silahla vurarak öldürdü.

İç Güvenlik Bakanlığı ve Donald Trump olayı “nefsi müdafaa” olarak savundu.

Sosyal medyada paylaşılan, çevredekiler tarafından kaydedildiği anlaşılan videoda, bir polisin arabasına yaklaşarak kapıyı açmasını istediği ve kapı kolunu tuttuğu görülüyor. Macklin Good arabayı hareket ettirmeye başladığında, aracın önünde duran başka bir ICE memuru silahını çekerek hemen yakın mesafeden araca en az iki el ateş ediyor.

Politico, polis kurşunuyla öldürülen 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good hakkında bilinenleri toparladı.

"ŞAİR VE ANNE"

Colorado doğumlu Macklin Good, kısa süre önce Minnesota'ya taşındı. Good, sosyal medya hesaplarında kendini “şair, yazar, eş ve anne” olarak tanımlıyordu. Good'un hesabında dövmeler, saç modelleri ve ev dekorasyonu ile ilgili paylaşımları da var.

3 çocuk annesi Good, trafik cezası dışında hiçbir zaman kanunla ilgili bir suçlamaya maruz kalmamıştı.

Çocuklarının güvenliği nedeniyle isminin açıklanmamasını isteyen Good'un eski eşi, Macklin Good'un Çarşamba günü 6 yaşındaki oğlunu okula bıraktıktan sonra eve dönmek üzereyken karlı bir caddede bir grup ICE ajanı ile karşılaştıklarını söyledi.

"HARİKA BİR İNSANDI"

Good'un annesi Donna Ganger, Minnesota Star Tribune gazetesine, ailenin çarşamba sabahı geç saatlerde ölüm haberini aldığını söyledi.

Ganger gazeteye, “Renee tanıdığım en nazik insanlardan biriydi” dedi. “Son derece şefkatliydi. Hayatı boyunca insanlara bakmıştı. Sevgi dolu, bağışlayıcı ve şefkatliydi. Harika bir insandı" şeklinde demeç verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti" ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkat çekmişti.