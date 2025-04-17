ABD postallarına kapı açan seçim

W. T. WHITNEY

Ekvador’un mevcut Devlet Başkanı, Ulusal Demokratik Eylem Partisi'nden (ADN) Daniel Noboa, 13 Nisan'da yapılan seçimlerin ikinci turunda oyların %56'sını aldı. Oyların %95'i sayıldığında, sosyal demokrat Yurttaş Devrimi Hareketi (RC) partisinin adayı Luisa González oyların %44'ünü kazandı. Kamuoyu yoklamaları, iki adayın da %44 oy oranıyla başa baş gittiğini göstermişti. 9 Şubat'taki ilk tur oylamasında Noboa oyların %44,2'sini, González %43,9'unu almıştı; yerli Pachakutik partisinin lideri Leónidas Iza ise oyların %5,29'unu sağlamıştı. Iza'nın ikinci turda González'e verdiği destek sonuçsuz kalmış görünüyor.

Ekim 2023'te yapılan ve kendisine %52, González'e ise %48 oy getiren ikinci tur seçimlerinin ardından göreve başlayan Noboa, rüşvet suçlamaları nedeniyle istifa eden muhafazakâr eski bankacı Başkan Guillermo Lasso'nun görev süresini tamamlıyordu. Noboa, 2029'a kadar görevde kalacak.

İLERİCİ MİRASIN DAĞILMASI

González, sonuçlar karşısında şaşkına dönmüş görünüyordu ve bunun iyi bir nedeni vardı. İki aday bu noktaya kadar başa baş gitmişti. González, “Bugün sonuçları tanımıyoruz. Halkımın, medyanın ve dünyanın önünde, Ekvador'un bir diktatörlük yaşadığını ve en iğrenç seçim hilesiyle karşı karşıya olduğumuzu ilan ediyorum” diye haykırdı. González, 11 Nisan'da Noboa hükümetini, kendisini korumakla görevlendirilen askeri güvenlik ekibini değiştirdiği için kınadı ve bu eylemin “kendi ve ailesinin hayatlarını riske attığını” iddia etti. Başkan adayı Fernando Villavicencio, 2023'te kampanya sırasında suikasta kurban gitmişti. Bir rapora göre o zamandan beri, 30'dan fazla politikacı, yargı mensubu ve gazeteci öldürüldü.

Seçimlerden bir gün önce Noboa, yedi ilde, başkent Quito'nun bazı bölgelerinde ve hapishanelerde “olağanüstü hal” ilan etti. “İç silahlı çatışmaya” atıfta bulunan bu tedbir, sokağa çıkma yasaklarını ve polis ile askeri güçlerin seferber edilmesini içeriyordu.

Yurttaş Devrimi Hareketi’nin adayı Luisa González sonuca şaşırdı.

SOLUN DÖNÜŞÜNE ENGEL

Seçim sonuçları, Ekvador demokrasinin meşruiyeti hakkında şüphe uyandırıyor ve Ekvador'un zaten zor durumda olan nüfusun çoğunluğu için ileride sorunlar yaşanacağının habercisi. Suç oranları, uyuşturucu kaçakçılığı, militarizasyon ve agresif ABD müdahalesi ile birlikte rekor seviyelere ulaştı. Bu kasvetli manzaraya ek olarak, Rafael Correa'nın başkanlığı (2007-2017) dönemindeki ilerici mirasın yok olması da var. Bu miras Yurttaş Devrimi Hareketi’ne ve González'in adaylığına yolu açmıştı.

Miami doğumlu Daniel Noboa, üç ABD üniversitesinde eğitim gördü ve 1,3 milyar dolar değerindeki aile şirketlerine sırtını yaslıyor. Seçim kampanyası “şiddeti durdurma, elektrik kesintilerine son verme ve neoliberal tedbirlerle halkın alım gücünü artırma vaatleri” içeriyordu. BBC'ye göre, “Noboa, solun Ekvador siyasetine olası dönüşüyle mücadele eden, güçlü bir lider profilini pekiştirmeye odaklanan bir kampanyayla kendini yeniden konumlandırmaya çalıştı.”

KAÇAKÇI BAŞKAN

Yakın tarihli bir hesaplamaya göre, Ekvador'un en son cinayet oranı 100 bin kişi başına 38,8 cinayet iken, bu oran Rafael Correa hükümeti altında 2015'te 100 bin kişi başına 6,45’ti. Ekvador'da başta kokain olmak üzere yasadışı uyuşturucuların ele geçirilmesi oranları benzeri görülmemiş düzeyde; 2024'te 2023'e göre %33 daha yüksek. Ekvador önemli miktarda kokain üretmekle birlikte, Kolombiya'da üretilen yasadışı uyuşturucuların Avrupa ve ABD’ye gidişinde bir geçiş yolu konumunda.

Kampanya sırasında, yetkililerin Noboa Ticaret Şirketi tarafından Avrupa'ya gönderilen muz konteynerlerinde kokain ele geçirdiği haberi ortaya çıktı. Başkan Noboa ve erkek kardeşinin ortak sahibi olduğu Lanfranco Holdings S.A., bu şirkette %51 hisseye sahip. Ekvador'un GSYİH'si düşüyor. Devam eden enerji krizi, kuraklık ve kötüleşen altyapıdan kaynaklanıyor. İşsizlik arttı ve yoksulluk oranı şu anda %28. Noboa hükümeti yakın zamanda Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 4 milyar dolarlık bir kredi aldı.

EKVADOR’DA ABD BOTLARI

Daniel Noboa, Donald Trump'ın ABD başkanı olarak göreve başlama törenine katıldı. 29 Mart'ta Florida'da Trump ile görüşen Noboa, ABD'den “Ekvador'daki düzensiz silahlı grupları terör örgütü olarak tanımasını” talep etti. 2024'ten itibaren ABD ordusu, Ekvador'un Galápagos Adaları'na savaş gemileri, silahlar ve personel konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Manta'da yeni bir ABD deniz üssü için planlar yapılıyor. Başkan Correa, 2009'da oradaki bir ABD hava üssünü kapatmıştı. Noboa, yabancı askeri üslere izin vermek için Ekvador'un Correa dönemi Anayasası’nı değiştirmeye çalışıyor. ABD birliklerinin, muhtemelen yakında, Ekvador'a gelmesi için anlaşmalar mevcut.

BAŞARILAR, HEDEFLER

Bu seçimin hezimeti bir zıtlığı vurguluyor: Bir yanda Correa'nın başkanlığının başarıları ve González'in kampanyasının hedefleri, diğer yanda ise Noboa hükümetinin ve ABD müdahalesinin sicili var.

Analist Stansfield Smith, 2017 tarihli bir raporda Correa hükümetinin başarılarını inceledi. Bunlar arasında zenginlerin vergilendirilmesi, gayrimeşru borçların ödenmemesi, istikrarlı ve önemli GSYH büyümesi, asgari ücretin iki katına çıkarılması, yoksulluk oranının %37,6'dan %22'ye düşürülmesi (kırsal yoksulluğun %61'den %35'e düşürülmesi), tamamlanmış veya yapım aşamasında olan 31 yeni hastane inşaatı ve 34 bin yeni sağlık çalışanının istihdam edilmesi gibi birçok ilerici adım bulunuyor.

Yorumcu Irene León, 12 Nisan'da La Jornada'da yazdığı yazıda, Yurttaş Devrimi adayının dile getirdiği hedefleri özetledi. León’a göre González, “ülkeyi sakinleştirmek, son yıllarda yok edilen demokratik dokuyu ve kurumsallığı yeniden tesis etmek için etik bir pakt öneriyor... O, bölgesel entegrasyona ve çok taraflılığa dönüş, ulusal ekonominin ve üretimin canlandırılması ve devlet politikalarının diğerlerinin yanı sıra ekonomik, jeopolitik, sosyal, kültürel ve toplumsal cinsiyet adaleti etrafında şekillendirilmesi ile karakterize edilen bir dış politika öneriyor.”

ESKİ YÖNTEMLER

Luisa González'ın seçim yenilgisi, canlanmış bir Yurttaş Devrimi hareketi umutlarını kesinlikle azaltacağı gibi, ABD müdahalesini de teşvik edecektir. Analist William Blum, Correa hükümetinden önce ABD ajanlarının “aşırı soldan aşırı sağa kadar neredeyse tüm önemli siyasi örgütlere, genellikle en üst düzeylerde sızdığını” hatırlatıyor.

Şimdi Noboa'nın yönetiminde, eski yöntemler geri döndü. Örneğin, Noboa hükümeti ve ABD merkezli Erik Prince kısa süre önce, Prince'in Academi Şirketi (eski adıyla Blackwater) tarafından kiralanan silahlı paralı askerlerin Ekvador'da “suçla savaş” yürüteceği konusunda anlaştılar.

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PASİFİK’TE YENİ AMERİKAN ÜSLERİ

ABD, son aylarda jeostratejik kapsamı ve savaşçı amacı olan iki proje başlattı. Ekvador’da, “Adalar Bölgesinde Bütünsel Güvenlik Projesi’ni” yetkilendirerek Pasifik açıklarındaki Galapagos Adaları'nı güvenlik ve savunma mimarisine ekledi. Peru'da ise, Ulusal Havacılık Araştırma ve Geliştirme Komisyonu (CONIDA) ile Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) arasında, ABD Uzay Komutanlığı aracılığıyla yine Pasifik kıyısındaki Piura bölgesinde bulunan Talara Hava Üssü'nde bölgenin en büyük uzay limanını inşa etmek için bir anlaşma sağlandı.

Her iki projenin de jeopolitik olarak bağlantılı olduğu ve özellikle Çin veya müttefikleriyle bir silahlı çatışma durumunda ABD’nin bölgede hâkimiyetini ve kontrolünü pekiştirmek için hizmet edeceği iddia ediliyor. ABD müdahaleciliğini karakterize eden bu tedavi edilemez savaş yanlılığı, her iki ülkedeki istikrarsızlığın ana faktörü olabilir.

Kaynak: counterpunch.org

Çeviren: Umut Can FIRTINA