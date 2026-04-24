ABD, Putin'i G20 zirvesine davet etmeyi planlıyor

ABD'nin Putin'i G20 zirvesine davet etmeyi planladığı iddia edildi

İsminin açıklanmaması şartıyla Washington Post gazetesine konuşan ABD'li yetkili, 14-15 Aralık'ta Miami'de düzenlenmesi planlanan G20 Liderler Zirvesi'ne Putin'in de davet edilmesinin gündemde olduğunu ileri sürdü.

Yetkili, henüz resmi davetlerin gönderilmediğini ancak Rusya'nın da G20 üyesi olduğunu ve hem bakanlar düzeyindeki toplantılara hem de liderler zirvesine davet edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün (23 Nisan Perşembe) Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'e yönelik G20 davetinden haberdar olmadığını ancak buna karşı çıkmayacağını ifade etmişti.

Putin'in zirveye katılmasının faydalı olacağını vurgulayan Trump, "Herkesle konuşması gerektiğini düşünüyorum" demişti.