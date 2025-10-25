ABD Rus petrol devine yaptırım uygulamıştı: Almanya muafiyet istiyor
Almanya, ABD’nin Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımlarından Rosneft Deutschland’ın muaf tutulmasını istiyor. Berlin, kararın çıkmaması halinde Doğu Almanya’nın yakıt arzının tehlikeye gireceği uyarısında bulunuyor.
Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımları genişletme kararı, Almanya’daki Rosneft Deutschland petrol şirketi üzerinden Avrupa enerji politikasının kırılganlığını gündeme getirdi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Washington’un Rosneft Deutschland’ı yaptırımlardan muaf tutmasını beklediklerini açıklamıştı.