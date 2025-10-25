Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD Rus petrol devine yaptırım uygulamıştı: Almanya muafiyet istiyor

Almanya, ABD’nin Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımlarından Rosneft Deutschland’ın muaf tutulmasını istiyor. Berlin, kararın çıkmaması halinde Doğu Almanya’nın yakıt arzının tehlikeye gireceği uyarısında bulunuyor.

Dünya
  • 25.10.2025 22:15
  • Giriş: 25.10.2025 22:15
  • Güncelleme: 25.10.2025 22:22
Kaynak: ANKA
ABD Rus petrol devine yaptırım uygulamıştı: Almanya muafiyet istiyor

Almanya, ABD’nin Rus enerji şirketlerine yönelik yeni yaptırımlarından Rosneft Deutschland’ın muaf tutulmasını istiyor. Berlin, kararın çıkmaması halinde Doğu Almanya’nın yakıt arzının tehlikeye gireceği konusunda uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımları genişletme kararı, Almanya’daki Rosneft  Deutschland petrol şirketi üzerinden Avrupa enerji politikasının kırılganlığını gündeme getirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Washington’un Rosneft Deutschland’ı yaptırımlardan muaf tutmasını beklediklerini açıklamıştı.

ABDden iki Rus petrol şirketine yaptırım kararı
Rusyadan ABDnin yaptırım kararına yanıt
BirGün'e Abone Ol