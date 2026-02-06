ABD-Rusya anlaşması bitti, nükleer sınır kalktı: Nükleer masal bitti

Dış Haberler

Emperyalist saldırganlık ve çatışmalar dünyanın yeni normali haline gelirken en büyük iki nükleer güç arasındaki sınır ortadan kalktı.

ABD ve Rusya arasında nükleer silah gücü kapasitesini sınırlandıran “New START” (Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) anlaşmasının süresi dün doldu. Soğuk Savaş’tan bu yana süren nükleer sınırlandırmanın sona ermesiyle dünya, denetimsiz bir nükleer silahlanma riskiyle karşı karşıya.

İki ülke, “karşılıklı garantili imha” riskini azaltmak için 1962 Küba Füze Krizi’nden bu yana nükleer çatışma riskini azaltmak için diyalog halindeydi.

New START, ABD’nin Sovyet Rusya ile 1991’de ve Rusya Federasyonu ile 1993’te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları (START 1 ve START 2) ile 2002 tarihli Stratejik Taaruz Sınırlandırma Anlaşması’nın (SORT) devamı niteliğindeydi. Aanlaşma, 2010 yılında Prag’da dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile dönemin Rusya lideri Dimitri Medvedev tarafından imzalanmış ve 2011’de yürürlüğe girmişti.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

2021’de 5 yıl daha uzatılan New START, her iki tarafın konuşlandırılmış stratejik nükleer savaş başlığı sayısını bin 550 ile sınırlıyordu. Anlaşma ayrıca karşılıklı tarafların birbirlerinin nükleer cephaneliklerini yerinde denetlemesini ve bildirimleri garanti altına alıyordu. Ancak bu denetimler, COVID pandemisi döneminde askıya alınırken o tarihten bu yana yeniden başlatılmadı. Bu açıdan anlaşmanın sona ermesi, diğer tarafın yanlış bilgilere dayanarak bir erken saldırı başlatmasını önlemeyi de tehlikeye atıyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin’in savaş başlığı sayısının 600’ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına veya yeni bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına dair belirsizlik sürerken kontrolsüz bir küresel silahlanma yarışına yol açma riski artıyor.

‘ÇIKARLAR ÖNCELİKLİ’

“Bu, küresel güvenlik için çok kötü bir gün” diyen Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, New START’ın sona ermesiyle “sorumlu ve dikkatli yaklaşımını sürdüreceğini” ancak “her şeyden önce ulusal çıkarları gözeten adımlar atacaklarını” söyledi. Peskov, ABD’den anlaşmanın uzatılması yönündeki önerilerine dair yanıt beklediklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2025’te nükleer silah sınırlarına bir yıl daha bağlı kalmaya hazır olduğunu yeniden açıklarken ve Washington’ı da aynı adımı atmaya çağırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Washington’ın nükleer silahlanmaya hazır olduğunu dile getirmişti. Ancak iki taraftan da bu yönde somut bir adım atılmadı.

ABD’DEN ADIM GELMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay New York Times’a verdiği demeçte anlaşmanın süresi dolsa da “daha iyi bir anlaşma yapacaklarını” söylemişti. İlk başkanlık döneminde birçok nükleer ve silahlanma kontrolü anlaşmasından tek taraflı çekilen ABD Başkanı, yeni bir anlaşmaya nükleer cephaneliğini hızla büyüten Çin’in de dâhil edilmesi gerektiğini birçok kez belirtmişti. Beyaz Saray’dan bir yetkili ise Bloomberg’e “Trump’ın uygun gördüğü zamanda sonraki adımlarına karar vereceğini” söyledi.

PEKİN KATILMAYACAK

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise Pekin’in New START’ın süresinin dolmasının küresel stratejik istikrarı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyararak “üzüntü duyduklarını” dile getirdi. Ülkesinin nükleer kapasitesinin “ABD ve Rusya’nınkine kıyasla çok daha düşük seviyede olduğunu” kaydeden Jian, bu nedenle “bu aşamada nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılmayacaklarını” vurguladı.

∗∗∗

NÜKLEER DOKTRİN, SİLAH TESTLERİ: "DAHA KÖTÜ BİR ZAMAN OLAMAZDI"

NEW Start anlaşması, iki tarafın da nükleer silahların kullanılmasına dair sınırları gevşettiği bir dönemde sona erdi. Rusya lideri Putin, Kasım 2024’te nükleer silah kullanım koşullarını genişleten yeni doktrini onaylamıştı. Buna göre Buna göre Rusya, nükleer silaha sahip olmayan bir ülkenin, nükleer bir gücün desteği ile Rusya’ya saldırması halinde nükleer silah kullanabilecek. Rusya, o tarihten bu yana savaşın sürdüğü Ukrayna’yı nükleer başlık taşıyabilen füzelerle defalarca vurdu. ABD Başkanı Donald Trump da, Ekim 2025’te Pentagon’a 33 yıl aradan sonra nükleer testlerin başlatılması talimatı vermişti. Çin’in büyüyen nükleer kapasitesi ve Rusya’nın test açıklamalarının ardından Asya zirvesi dönüşünde konuşan Trump, ABD’nin rakip nükleer güçlerle rekabet edebilmesi için testlerin “gerekli olduğunu” savunmuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de anlaşmanın sona ermesinin nükleer silah kullanılma riskinin son on yılların en yüksek seviyesinde olduğu bir döneme geldiğine dikkat çekti. “Daha kötü bir zamanlama olamazdı” diyen Guterres, ABD ve Rusya’nın küresel nükleer stokunun ezici çoğunluğuna sahip olduğunu kaydetti. Guterres, bu nedenle iki ülke arasındaki anlaşmanın küresel silahlanma yarışını ve nükleer felaketi önlemeye yardımcı olduğuna dikkat çekti.

∗∗∗

SİLAHLANMA SINIRLARI AŞINACAK

SIPRI Direktörü Karim Haggag, New START’ın yenilenmemesinin, küresel nükleer politikalarda yaratacağı etkiye dikkat çekti. Özellikle 1968 tarihli Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın (NPT) güvenlilirliği ve etkinliğinin aşınabileceğine işaret eden Haggag, “NPT’nin temel pazarlığı, nükleer silahlara sahip olmayan devletlerin, nükleer silahlara sahip devletlerin nükleer silahsızlanma yönünde ilerleme kaydetmesi karşılığında nükleer silah geliştirmeyeceği yönünde” dedi. Haggag, zayıflamış bir NPT’ye imzacı ülkelerin önündeki kırmızıçizgilerin anlamını yitirerek nükleer silah edinmenin “faydalarına” dair tartışmalar açabileceği uyarısı yaptı.