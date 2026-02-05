ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD-Rusya-Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yürütülen üçlü görüşmeler kapsamında, tarafların 157’şer esir askerin takas edilmesi konusunda mutabakata vardığını ve bunun 5 ay sonra yapılan ilk takas olduğunu duyurdu.

Witkoff, sosyal medya platformundaki hesabından, ABD-Rusya-Ukrayna arasında Abu Dabi'de süren görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi, 4-5 Şubat'ta yapılan görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 157'şer esir askeri serbest bırakma konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, bunun 5 ay sonra yapılan ilk takas olduğuna dikkati çekti.

İki gün boyunca heyetlerin ateşkesin uygulanması ve askeri faaliyetlerin durdurulması dahil halen çözüme ulaşmamış konular hakkında görüştüğünü aktaran Witkoff, heyetlerin kendi ülkelerine rapor sunmayı ve gelecek haftalarda üçlü görüşmeleri sürdürmeyi kararlaştırdığını kaydetti.

ABD ve Rusya'nın Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich liderliğinde askeri diyalog kurulması konusunda anlaşmaya vardığını bildiren Witkoff, bu iletişim kanalının "barışın sağlanması ve sürdürülmesi için hayati önem taşıdığını" ifade etti.

Witkoff, heyetlerin görüşmelere ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'dan 157 Rus askerinin geri gönderildiğini, karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 157 esir askerin teslim edildiği bildirmişti.