ABD saldırganlığı New York'ta protesto edildi
New York'ta sokağa çıkan halk ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını protesto etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya ve Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yönelik gerçekleştirilen saldırı ABD'nin New York şehrinde protesto edildi.
Sokağa çıkan New Yorklular "Venezuela'yla savaşa hayır," "Venezuela'yı bombalamaya son verin," "Venezuela'da ABD savaşına hayır," "Savaşa değil halka bütçe," "Bolivarcı devrimden tarafız" yazılı dövizler taşıdı.
New York'taki Times Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Maduro ve Venezuela lehine slogan attı. Halkın protestoda Filistin, Küba, Venezuela ve Sovyetler Birliği bayrağı taşıdığı görüldü.
ABD'nin Venezuela'ya ve Maduro'ya saldırıları New York'ta protesto edildihttps://t.co/xoEjlUxiFA pic.twitter.com/TJoVE4HpgA— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 3, 2026
Video:@BTnewsroom