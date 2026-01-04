Giriş / Abone Ol
ABD saldırganlığı New York'ta protesto edildi

New York'ta sokağa çıkan halk ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Dünya
  • 04.01.2026 00:27
  • Giriş: 04.01.2026 00:27
  • Güncelleme: 04.01.2026 01:11
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya ve Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yönelik gerçekleştirilen saldırı ABD'nin New York şehrinde protesto edildi.

Sokağa çıkan New Yorklular "Venezuela'yla savaşa hayır," "Venezuela'yı bombalamaya son verin," "Venezuela'da ABD savaşına hayır," "Savaşa değil halka bütçe," "Bolivarcı devrimden tarafız" yazılı dövizler taşıdı.

New York'taki Times Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Maduro ve Venezuela lehine slogan attı. Halkın protestoda Filistin, Küba, Venezuela ve Sovyetler Birliği bayrağı taşıdığı görüldü.

Video:@BTnewsroom

