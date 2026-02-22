ABD saldırısı beklenirken İran'da öne çıkan isim: Hamaney özel olarak görevlendirdi

İran ile ABD arasında arasında müzakere süreci devam ederken, bir yandan da Washington'un Tahran'ı vuracağı iddia ediliyor.

Taraflar konuya ilişkin karşılıklı açıklamalar yaparken ABD basını, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile ilgili dikkati çeken bir haber yayımladı.

The New York Times'ın haberine göre, İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin olası saldırısı ile karşı karşıya kaldığı bir zamanda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'ne özel görev verdi.

Ali Laricani'nin ocak ayından itibaren ülkeyi fiilen yönettiği öne sürülen haberde, "Onun yükselişi, kalp cerrahıyken siyasete atılan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ı gölgede bıraktı" yorumu yapıldı.

Habere göre Laricani’nin sorumluluk alanı son aylarda giderek genişledi. Rusya gibi güçlü müttefikler ve Katar ile Umman gibi bölgesel aktörlerle temas yürütüyor; Washington ile nükleer müzakereleri denetliyor. Ayrıca, Washington’ın bölgede askeri yığınak yaptığı bir dönemde, ABD ile olası bir savaş durumunda İran’ın nasıl yönetileceğine dair planlar hazırlıyor.

Laricani bu ay Katar’ın başkenti Doha’yı ziyaret ettiğinde Al Jazeera’ya verdiği röportajda, “Ülkemizde hazırız” dedi ve ekledi: “Kesinlikle eskisinden daha güçlüyüz. Son yedi, sekiz ayda hazırlandık. Zayıf yönlerimizi bulduk ve düzelttik. Savaş istemiyoruz ve savaşı biz başlatmayacağız. Ama bize dayatılırsa karşılık veririz.”

HAMANEY'DEN TALİMAT

Hamaney, Laricani ve yakın siyasi ve askeri çevresindeki birkaç isme, İran'ın yalnızca Amerikan ve İsrail bombardımanlarına değil, kendisi de dahil olmak üzere üst düzey liderlere yönelik olası suikast girişimlerine karşı da ayakta kalmasını sağlama talimatı verdi.

Hamaney bir dizi talimat yayımladı. Kendi atadığı askeri ve sivil görevler için dört kademeli bir haleflik planı oluşturdu. Ayrıca liderlik pozisyonundaki herkese en fazla dört yedek isim belirlemelerini söyledi ve iletişimin kesilmesi ya da kendisinin öldürülmesi halinde karar alabilecek dar bir güvenilir çevreye yetki devretti.

Geçen haziran ayında İsrail ile 12 gün süren savaş sırasında saklanırken Hamaney, kendisinin yerine geçebilecek üç aday belirledi. Bu isimler kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Laricani’nin adaylar arasında olmadığı belirtildi.

Laricani yine de Hamaney’in güvenilir çevresinin merkezinde yer alıyor. Bu çevrede, dini liderin baş askeri danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Yahya Rahim Safavi; eski Muhafız Komutanı ve mevcut Meclis Başkanı Tuğgeneral Muhammed Bakır Galibaf ve dini liderin genel sekreteri olan din adamı Ali Asgar Hicazi bulunuyor.

Bu planlamanın bir kısmı, İsrail’in haziran ayındaki sürpriz saldırısından çıkarılan derslere dayanıyor. O saldırı savaşın ilk saatlerinde İran’ın üst düzey askeri komuta zincirini büyük ölçüde ortadan kaldırmıştı. Ateşkesten sonra Hamaney, Laricani’yi Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı ve savaş zamanında askeri işleri yönetmek üzere Amiral Ali Şamhani başkanlığında yeni bir Ulusal Savunma Konseyi kurdu.

LARİCANİ LİSTENİN BAŞINDA

İran liderliği, Hamaney ve üst düzey yetkililerin öldürülmesi durumunda ülkeyi kimin yöneteceği gibi konuları da masaya yatırdı.

İddiaya göre listenin başında Laricani yer alıyor; onu Meclis Başkanı Galibaf izliyor. Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de listede bulunuyor.