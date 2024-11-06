ABD sandığa gitti, ülke alarmda

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Milyonlarca Amerikalı, ülkenin yeni başkanını belirlemek için sandığa gitti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris’in karşı karşıya geldiği kritik seçim için ülke genelinde yaşanabilecek olası şiddet olaylarına karşı güvenlik önlemleri olağanüstü seviyeye çıkarıldı.

Başkent Washington, Nevada, Oregon, New York’ta kolluk kuvvetlerine yardım için Ulusal Muhafızlar alarma geçirildi. Beyaz Saray ve Kongre Binası’nın etrafına bariyerler konuldu, etraftaki çitler artırıldı. Beyaz Saray yakınlarındaki bazı işletmeler önlem olarak pencereleri tahtalarla kapattı.

Seçim sonucunu belirleyecek yedi kritik eyalettekiler de dahil olmak üzere bazı seçim büroları, şiddet endişesi nedeniyle personelini korumak için merkezlerine kurşun geçirmez cam, panik butonu veya video gözetim sistemi yerleştirdi. Bunlar arasında Arizona, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin gibi eyaletler de var.

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Washington Post'un haberine göre, önemli bir oy sayım tesisini güvence altına almak için çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Ayrıca seçim personeli için panik butonları ve yukarıdan gözlem yapan insansız hava araçları da konuşlandırıldı. Trump ile yandaşlarının kaybetmeleri halinde hile yapıldığını ileri sürerek seçim sonuçlarını tanımayacağı ve sokaklara çıkacağından endişe ediliyor. Çeşitli platformlarda sağcı gruplar Trump'ın aleyhine çıkan sonuçlara itiraz etme çağrılarını oy verme gününde de yapmaya devam etti.

Eski Başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı multimilyarder iş insanı Trump, bir önceki seçim sonuçlarını uzun süre kabul etmek istememişti. Trump'ın kışkırttığı taraftarları seçimin andından Joe Biden'ın başkanlığını protesto etmek amacıyla 6 Ocak 2021'de Kongre binasını basmıştı. Darbe kalkışmasında Kongre binasında bir gösterici öldürülmüştü.

Amerikalılar yeni başkanın yanısıra Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve Senato’nun 34 üyesini de seçiyor. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı her iki yılda bir olduğu gibi seçimle belirleniyor ve Meclis üyeleri iki yıllık dönemler halinde görev yapıyor. Üyelerin altı yıllık dönemler halinde görev yaptığı Senato'da ise bu yıl 100 sandalyeden 34'ü için oylama yapılacak.