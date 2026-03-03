ABD Savaş Bakanlığı ile anlaşma yapan ChatGPT'de devasa kullanıcı kaybı

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin Bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya varmasının ardından çok sayıda kullanıcı, duruma tepki göstererek aboneliklerini iptal etti.

OpenAI geçen hafta yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik Pentagon'la anlaşmaya vardı. Bu anlaşma sonrası şirket eleştirilerin odağı haline geldi.

"İnsanlığa elimizden gelen en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyız. Dünya karmaşık, karışık ve bazen tehlikeli bir yer" ifadelerini kullanan Altman'ın duyurusunun ardından çok sayıda ChatGPT (OpenAI'ın yapay zeka modeli) kullanıcısı, Pentagon'la yapılan anlaşmaya tepki gösterdi.

BÜYÜK KULLANICI KAYBI

Anlaşmaya tepki gösterenler, ayrıca "ChatGPT, Trump'ın katil robot anlaşmasını kabul etti. Artık bırakma zamanı" mesajıyla "QuitGPT (GPT'yi bırak)" isimli boykot kampanyası da düzenleniyor.

"quitgpt.org" adresi üzerinden gerçekleştirilen kampanyaya şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişi imza attı.

1,5 milyondan fazla kişinin ChatGPT'yi kullanmayı bıraktığı kaydedildi.