ABD savaş gemisi USS Wasp, İzmir Limanı'na demir attı

ABD’nin en büyük taarruz savaş gemilerinden USS Wasp, İzmir Limanı’nına yanaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Amerikan Savaş Gemisi'nin 1-5 Eylül tarihlerinde İzmir Limanı ziyaret edeceğini duyurmuştu. USS Wasp, İzmir Limanı’na demir attı.

Geçen haftalarda USS Wasp gemisi ile Türk gemilerinin ortak tatbikat yaptığı iddia edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

USS Wasp Amfibi Hazır Grubu 1 Haziran’dan itibaren Doğu Akdeniz’de bulunuyor. USS New York (LPD-21) ve USS Oak Hill (LSD-51) gemileri de eşlik ediyor.

USS Wasp, İran ya da Hizbullah’ın İsrail’e olası saldırılarına karşı Amerikan yönetiminin bölgeye gönderdiği iki Amerikan amfibik hücum gemisinden biri olduğu ifade ediliyor.

ABD Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısa süre önce TCG Anadolu ve TCG Gökova ile ortak geçiş eğitimi icra eden USS Wasp, bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan liman ziyareti için İzmir’e ulaştı" ifadelerini kullandı.

The USS Wasp, having just completed joint at-sea training with the TCG Anadolu and TCG Gökova, has arrived in İzmir… pic.twitter.com/XDxrMKnViQ