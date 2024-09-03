ABD savaş gemisine karşı SOL Parti’den eylem: “Kahrolsun ABD emperyalizmi, kahrolsun İsrail faşizmi”

Halil ERTUNÇ

İsrail’e yardım etmek üzere yola çıkan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gemisi İzmir’e demirledi. SOL Parti İzmir İl Örgütü, savaş gemisinin İzmir Limanı'na demir atanmasını tepki gösterdi. İl Örgütü, Alsancak ÖSYM önünde toplanarak Alsancak Liman’ına yürüyüş gerçekleştirildi.

Liman önünde basın açıklamasını okuyan SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Barış İnce, “Binlerce kilometre uzaktan, başka bir kıtadan bir ülke, Ortadoğu’yu şekillendirmek için savaş gemilerini bölgemize gönderiyor. Yetmezmiş gibi ülkemizin, kentimizin limanına demirliyor. Tam da 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, Kurtuluş Savaşı’nın kazanıldığı 9 Eylül’ün hemen öncesinde. ABD emperyalizminin savaş politikaları ülkemizde ve bölgemizde onlarca yıldır halkları birbirine düşman ediyor. ABD emperyalizmi, ‘Yeşil Kuşak Projesi, Büyük Ortadoğu Projesi, Arap Baharı’ gibi projeler eliyle dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Filistin halkının üzerine bombalar yağdıran, şımarık çocuğu İsrail devletine destek için savaş gemilerini bölgemize gönderiyor” diye konuştu.

“MÜCADELE EDEN DENİZLER MAHİRLER VAR”

İnce, “AKP iktidarı ve gericiler, Filistin meselesini bir din savaşına çevirerek meşruiyetini kaybetmesine neden olurken, İsrail ile her türlü ticarete devam ediyor” dedi ve ekledi: “Amerikan donanmasını ülkemizde, hem de bağımsızlık sembolü olmuş şehrimizde ağırlıyor. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi ABD’ye, NATO’ya, emperyalist ülke ve oluşumlara teslim etmeyeceğiz. Bu ülkeyi emperyalistlerin temsilcisi hükümetlere, yerli işbirlikçilerine, BOP’un Eşbaşkanı olmakla övünenlere bırakmayacağız. Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmasın. Bir yanda Amerikan filosuna karşı secdeye durmuş; tarikatıyla, cemaatiyle onların beslemesi siyasal İslamcılar var. Diğer yanda ise 6. Filo'nun karşısında olanlar devrimciler var. Filistin halkıyla gerçekten dayanışan, onlar için mücadele eden Denizler Mahirler var. SOL Parti olarak eşit, özgür ve tam bağımsız ülke mücadelemizi ülkenin dört bir yanından haykırmaya devam edeceğiz. Kahrolsun ABD emperyalizmi, kahrolsun İsrail faşizmi. Yaşasın tam bağımsızlık mücadelemiz.”