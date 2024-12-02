ABD savaşı uzatmak istiyor

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna’nın ABD’nin sağladığı füzeleri Rusya’nın derinlerine saldırmak için kullanmasına izni vererek, uzun menzilli silahların kullanımına dair sınırlamaları kaldırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO’nun Ukrayna’ya kendi silahlarını Rus bölgelerine saldırmak için kullanmasına izin vermesi durumunda, Moskova’nın da farklı aktörlere Batı’daki hedefleri vurması için uzun menzilli silahlar sağlayacağını söylemişti.

Gelişmelere dair bilgisi olan bir kaynağa göre, uzun menzilli füzeler muhtemelen Kuzey Kore’nin Putin’in Ukrayna işgaline destek kararına bir yanıttı. Ukrayna’nın uzun zamandır ateşleme iznine sahip olduğu ATACMS füzeleri daha çok Kırım’a karşı kullanıldı, 160 kilometrelik bir menzile sahip. Rusya içerisindeki hedefler için kullanılan ATACMS füzeleri için verilen yeni izin, düşük çaplı mühimmat için mi yoksa 300 kilometre menzilli tahrip gücü yüksek ATACMS füzeleri için mi bunu bilmiyoruz.

PUTİN’İN KURSK ŞARTI

Ancak Putin ATACMS’lerin herhangi bir biçimde kullanımında hedefleme verileri ve füzelerin misyonu için gerekli planlama ve programlama için NATO varlıklarının (ABD ve Birleşik Krallık) gerektiğini söylerken haklıydı. Bu sebeple ATACMS’lerin herhangi bir biçimde Rusya’da kullanımı NATO’nun Rusya Federasyonu’na savaş ilanıdır. Rusların buna yanıtı uygun olsa da Ukrayna’nın ötesinde bir çapa genişler. ATACMS’lerin Rusya’ya saldırısının askeri faydası da tartışılır: ATACMS füzelerinin genel mühimmatı az, bu yüzden de ABD yetkilileri geçmişte Ukrayna’ya bunları vermenin herhangi bir fark yaratıp yaratmayacağını sorgulamışlardı. ATACMS kullanımının görünürdeki sebebi Rusya’nın Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna askerlerinin savunulması.

Bu işgal harekâtı boyunca Ukraynalı birlikler, topçuların koruyabildiği 20 kilometrelik mesafenin ötesine hareket etti. Birlikleri bu mesafede koruyabilmek için 70 kilometre menzilli GMLRS füzeleriyle HIMARS roketatarları cepheye sürüldü. Bunların birkaçı dışında hepsi Rusya sınırında imha edildi. 2024 yılının Ağustos ve Eylül ayılarında Rus güçleri bunların altı yedi tanesini yok etti.

ATACMS’ler bilinmeyen silahlar değil. Rusya Savunma Bakanlığı’nın sürekli güncellenen listesine göre ATACMS füzelerine 235 başarılı müdahalede bulunulmuş. Ukrayna’nın Kursk’taki köprübaşı mevzilerini desteklemek için ATACMS kullanmak, Rusya’nın sızmayı engelleme sürecini çok az zorladı. Rusya, Ukrayna güçleri ülkelerini terk edene kadar herhangi bir pazarlığa oturulmayacağını söyledi. Dolayısıyla köprübaşı mevzisinin varlığına zaman kazandırmak, başkan seçilen Donald Trump’ın aklındaki çabuk barış anlaşmasının önünde engel.

KUZEY KORE KORKULUĞU

Biden hükümeti, Rusya’ya karşı ATACMS’lerin sevkiyatını meşrulaştırmak için Kuzey Kore korkuluğuna sarılıyorlar: Kuzey Kore, Moskova’nın bu yıl Ukrayna’nın eline geçen Kursk sınır bölgesini geri kazanması için Rusya’ya binlerce asker gönderdi. ABD, Güney Kore ve Ukrayna değerlendirmelerine göre 12 bin kişilik Kuzey Kore birlikleri Rusya’ya gitti. “Değerlendirme” analizcilerin herhangi bir kanıt olmadan yaptığı hesaplamalara dayanıyor.

Rusya’da herhangi bir Kuzey Kore askeri olduğunu kanıtlayacak herhangi bir somut veri yok. Kuzey Kore’nin bir bölük edecek kadar fazla birliğinin Kursk bölgesinde savaşa hazır olduğu iddiası, bir Amerikalı düşünce kuruluşunun bunu propaganda kampanyasının bir parçası olarak kullanılmasını önemesinden sonra Ukrayna’dan çıktı. Rusya’nın Ukrayna birliklerini sahada etkisiz hale getirecek gücü var. Herhangi bir Rus komutanının Kuzey Kore birliklerinin operasyonlara dahil edilmesine ihtiyaç duyacağını düşünmek için de pek bir sebep yok. Dolayısıyla “Kuzey Koreli askerler” propagandası yalnızca laftan ibaret.

Gelecek ABD Başkanı Donald Trump kamuya açık şekilde Ukrayna’daki savaşı mümkün olabilecek en kısa zamanda bitirmek istediğini söyledi. Biden hükümeti yalnızca savaşın başlamasına yardım etmedi, ayrıca bu savaşı mümkün oldukça uzatmaya çalışıyor. ATACMS’lerin Rus hedeflere karşı askeri kullanımı Ukrayna güçlerine fark yaratacak bir avantaj sağlamayacak. Bu savaşı sürdürecek ya da kazanacak bir yolları yok. Yenilgileri kaçınılmaz.

Ancak ATACMS’lerin Rusya’ya karşı kullanımına izin vermek savaşı yeni bir boyuta tırmandıracaktır. Barış anlaşmasına giden yolu uzatacaktır. Bu da ancak savaşa siyasal ve finansal yatırım yapanların yararına olacaktır.

Kaynak: Moon of Alabama

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ