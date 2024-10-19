ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile görüştü



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, iki bakanın İsrail’in bölgesel tehditlere karşı savunmasını güçlendirmek üzere bir füzesavar sisteminin yakın zamanda konuşlandırılması da dahil olmak üzere ABD kuvvetlerinin bölgedeki konumlarının gözden geçirildiği belirtildi. Pentagon’un açıklamasına göre Austin, Gallant’a İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun evine düzenlenen saldırının ardından güvende olmasından dolayı rahatladığını söyledi.



“Gallant, UNIFIL birliklerine yönelik zararın azaltılması yönündeki kararlılığını yineledi”

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Gallant’ın Austin’e İsrail’in Güney Lübnan ve Beyrut’ta Hizbullah’a yönelik son saldırıları hakkında bilgi verdiği kaydedildi. Açıklamada, “Bakan Gallant, bu konuları görüşürken savunma kurumunun hem Lübnanlı sivillere hem de UNIFIL birliklerine yönelik zararın azaltılması yönündeki kararlılığını yineledi” denildi.

Hem İsrail hem de ABD’nin devam eden iş birliği ve savunma pozisyonlarının ele aldığı aktarılan açıklamada, “Bakan Gallant, İsrail SAvunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze’de devam eden operasyonlarını gündeme getirdi ve Gazze’de tutulan 101 esirin iadesinin sağlanması konusundaki kararlılığını yineledi” ifadeleri kullanıldı.