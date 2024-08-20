ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile ABD'nin Ukrayna'ya devam eden desteğine ilişkin konuştu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Austin'in Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
İki bakanın "Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin müttefiklerin devam eden desteğini" ele aldığını kaydeden Singh, "Austin, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini ve ikilinin yakın temas halinde olmaya devam edeceğini yineledi." ifadesini kullandı.
ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteği sürdüreceğine dikkati çeken Singh, Ukrayna'ya desteğin ana yolunun "güvenlik yardımları" olduğunu söyledi.