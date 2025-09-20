Giriş / Abone Ol
ABD Savunma Bakanı: Basın artık Pentagon koridorlarında dolaşamayacak

ABD, medyanın Pentagon'a erişimini kısıtlama karar aldı. ABD Savunma Bakanı Hegseth, "Basın artık Pentagon koridorlarında dolaşamayacak" derken The New York Times'ın haberinde basın mensuplarının Pentagon'a girebilmek için belirli bilgileri yayınlamamayı kabul ettikleri bir belge imzalamaları gerekeceği ifade edildi.

Dünya
  • 20.09.2025 11:23
  • Giriş: 20.09.2025 11:23
  • Güncelleme: 20.09.2025 11:33
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, medyanın Pentagon'a erişiminin kısıtlanacağına işaret ederek, "Basın artık (Pentagon) koridorlarında dolaşamayacak" ifadesini kullandı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan basın mensuplarının Pentagon'a erişimine ilişkin açıklamada bulundu. Hegseth, Pentagon'u medyanın değil, halkın yönettiğini söyleyerek, kurallara uymayanların binaya alınmayacağını duyurdu.

BAZI GAZETECİLERİN ERİŞİMİ KISITLANACAK

​​​​​​​The New York Times'ın (NYT) haberinde ise medya mensuplarına getirilen yeni kurallara ilişkin hazırlanan Pentagon bilgi notuna yer verildi.

Bilgi notuna göre basın mensupları artık daha önce erişilebilen çoğu alana yanlarında Bakanlıktan bir refakatçi olmadan giremeyecek.

Bunun yanı sıra Pentagon'a halihazırda akredite olan basın mensuplarının Bakanlığa girebilmek için belirli bilgileri yayınlamamayı kabul ettikleri bir belge imzalamaları gerekecek.

Buna göre, bu bilgiler "gizli" olmasa bile basın mensuplarının bu bilgileri yayınlamaları için bir yetkilinin onayına ihtiyacı olacak.

ABD ordusuna ilişkin bilgilerin kamuoyuna ulaşmasını büyük ölçüde kısıtlayacağı gerekçesiyle eleştiri toplayan söz konusu kuralların, gelecek haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

