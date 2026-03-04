ABD Savunma Bakanı Hegseth: "Türkiye’deki olay NATO’nun 5. maddesini tetiklemez"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının beşinci gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Operasyonların mevcut durumu ve olası gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Hegseth, İran’dan ateşlenerek Türkiye sınırları içine düşen balistik mühimmatla ilgili soruları da yanıtladı.

Hegseth, söz konusu olayın NATO açısından kolektif savunma mekanizmasını tetikleyecek bir durum olmadığını belirterek, “Türkiye’deki olay NATO’nun 5. maddesini tetiklemez” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mühimmatın Türk hava sahasına yöneldiğinin tespit edildiği ve NATO unsurlarının müdahalesiyle imha edildiği belirtilmişti.

AFP’ye konuşan bir Türk yetkili ise İran’dan fırlatılan ve Türk hava sahasına doğru ilerlerken NATO hava savunma sistemleri tarafından vurulan füzenin hedefinin Türkiye olmadığını söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, füzenin Kıbrıs’ın güneyindeki bir askeri üssü hedef almış olabileceğini ancak rotasından saptığını düşündüklerini ifade etti.