ABD seçimleri: Bitcoin rekor kırdı

Milyonlarca ABD'li dört yıl süreyle görev yapacak 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti.

Saat 07:00 itibarıyla, 50 eyaletin 35’indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 214, rakibi Harris ise 179 delege kazandı.

Trump'ın delege sayısı yüksek eyaletlerde galibiyet alması kripto varlık piyasalarında da hızlı yükselişlere yol açtı.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Bitcoin 74 bin doları aşarak rekor kırdı. Bitcoin'de bir önceki rekor 73 bin 157 dolar seviyesindeydi.

Kripto veri platformu VeloData'nın CEO'su ve kurucusu Fredrick Collins, “Bunun nedeni ilk rakamların Trump için iyi görünmesi olmalı. Bitcoin bence bu gece seçim işlemi yapmak için en iyi araçlardan biri. Nispeten likit ve sonuca çok bağlı. Dolayısıyla fiyattaki herhangi bir artışın Trump'ın kazanma ihtimalindeki artışa bağlı olduğunu varsaymak oldukça güvenli” değerlendirmesini yaptı.

Bitcoin'in 2024'teki yüzde 60'ı aşan yükselişi, küresel hisse senetleri ve altın gibi geleneksel varlıkları geride bıraktı.