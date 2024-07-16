ABD seçimleri ne zaman? 2024 Amerika Başkanlık seçim tarihi

2024 Amerika Başkanlık seçim tarihi ilan edilmesinin ardından dış politikayla ilgilenen yurttaşlar ABD seçimleri ne zaman sorusunu araştırıyor. Eski ABD Başkanı ve yeni başkan adayı olan Donald Trump'a gerçekleştirilen suikast girişiminin ardından 2024 Amerika Başkanlık seçim tarihi tekrar gündeme geldi. Peki ABD seçimleri ne zaman? İşte 2024 Amerika Başkanlık seçim tarihi!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık seçimler için geri sayım başladı. Dış politika ile ilgilenen yurttaşlar ABD seçimleri ne zaman araştırması yaparken Eski Başkan ve 2024'teki seçimde tekrar Cumhuriyetçilerin adayı olarak ilan edilen Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast sonrası 2024 Amerika Başkanlık seçim tarihi gündeme oturdu. Peki ABD seçimleri ne zaman? İşte 2024 Amerika Başkanlık seçim tarihi!

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

ABD 60. başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. Seçimlerin gerçekleşmesinin ardından ise kazanan aday 20 Ocak 2025'te gerçekleşecek yemin töreninin ardından göreve başlayacak.

2024 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİM TARİHİ

Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald J. Trump arasında gerçekleşecek 2024 Amerika Birleşik Devletleri 60.başkanlık seçim tarihi 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. ABD başkanlık seçimi ile seçilen başkan ve başkan yardımcısı, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek görevlerine başlayacak.