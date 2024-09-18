ABD seçimlerinde görevli bazı yetkililere 'şüpheli' zarflar gönderildi

ABD'de 17 eyaletteki bazı seçim görevlilerine "şüpheli" mektuplar gönderildiği, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Posta Teftiş Servisinin, bazılarında içeriği henüz bilinmeyen madde bulunan mektupları araştırdığı bildirildi.

FBI ve Posta Teftiş Servisi tarafından CBS News'e yapılan açıklamada, "Mektuplardan bazıları bilinmeyen madde içeriyor. Mektupları güvenli şekilde toplamak için kolluk kuvveti ortaklarımızla yakın şekilde çalışıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, aralarında Oklahoma, Kansas, Tennessee, Iowa ve Indiana'nın da bulunduğu 17 eyalette görevli seçim yetkililerine gönderilen mektupların sayısını, mektupların gönderilmesinden sorumlu kişi ya da kişileri ve mektupların arkasındaki nedeni belirlemek için incelemelerin sürdüğü belirtildi.

"Şüpheli" zarfların gönderildiği eyaletlerden dördünde yetkililer, mektupları aldıktan sonra herhangi bir olumsuz etkiyle karşılaşmadıklarını kaydetti.

Tennessee Eyalet Sekreterliğinden bir sözcü, mektuptaki maddeye yönelik yaptıkları tehlikeli madde testinin negatif çıktığını söyledi.

Oklahoma Seçim Kurulundan yapılan açıklamada da mektubun içindeki "bilinmeyen maddenin" un olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Kasım 2023'te Georgia, Nevada, California, Oregon ve Washington'daki seçim ofislerine içinde fentanil veya başka maddeler bulunan zarflar gönderilmişti.