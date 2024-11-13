ABD Senatosu Çoğunluk Lideri John Thune oldu

ABD Kongresi'nin iki yasama organından biri olan Senato'da Çoğunluk Lideri içim seçim yapıldı. Senatonun çoğunluk liderliğine Güney Dakota Senatörü John Thune seçildi. Cumhuriyetçi Partili senatörler tarafından seçilen Thune, görevi 2007 yılından bu yana Senatodaki Cumhuriyetçilerin liderliğini üstlenen 82 yaşındaki Kentucky Senatörü Mitch McConnel'dan devralacak.

Halihazırda Senato Azınlık Lider Yardımcısı olarak görev yapan Thune'un Senatonun Çoğunluk Lideri olarak görevi, ocak ayında yeni seçilen senatörlerin göreve gelmesiyle birlikte devralması bekleniyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kapalı kapılar ardında yapılan gizli oylamada, Thune 29 oy, rakibi Texas Senatörü John Cornyn ise 24 oy aldı. Haberlerde, daha önce kendisini seçilmiş başkan Donald Trump'ın adayı olarak tanıtan ve Trump'ın sağcı müttefikleri tarafından desteklenen Florida Senatörü Rick Scott ise önceki oylama turunda sadece 13 oy aldı ve diğer adaylar Thune ile Cornyn'in oldukça gerisinde kalması nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

1961 doğumlu Thune, 2005 yılından bu yana Güney Dakota Senatörü olarak görev yapıyor. Senatoda dördüncü döneminde bulunan Thune, 2021'den bu yana da Azınlık Lideri Yardımcısı vazifesinde bulunuyor.