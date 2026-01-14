ABD Senatosu Grok mağdurlarına federal dava hakkı tanıdı

ABD Senatosu, X platformunda rıza dışı üretilen cinsel içerikli yapay zeka görsellerine yönelik artan tepkiler üzerine, bu tür içeriklerin mağdurlarına dava açma hakkı tanıyacak yasa tasarısını Salı günü oy birliğiyle kabul etti.

Defiance Act adı verilen düzenleme, mağdurlara pornografik yapay zeka görsellerini üreten kişiler hakkında federal düzeyde dava açma imkânı tanıyor. Tasarı, geçen yıl yürürlüğe giren ve sosyal medya şirketlerinin mağdurun talebi üzerine bu tür içerikleri 48 saat içinde kaldırmasını zorunlu kılan yasanın üzerine yapıldı.

Yasa, X platformunda Grok adlı yapay zeka aracı kullanılarak kadınlar ve kız çocuklarının rızaları olmadan üretilen binlerce çıplak görüntü etrafında büyüyen küresel tartışmaya yanıt vermeyi amaçlıyor. Tasarının Senato'dan geçmesini isteyen Illinois'li Demokrat Senatör Dick Durbin, Grok tarafından üretilen bu görüntüleri "korkunç" olarak tanımladı.

Durbin, Senato Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Grok’un fotoğraflardaki kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını soyunmuş halde göstermeye yönelik talepleri yerine getirdiğini ve ortaya çıkan görüntülerin son derece rahatsız edici olduğunu söyledi.

Bloomberg'e göre X, yapay zeka ile rıza dışı şekilde üretilen bu tür görüntülerin en yoğun paylaşıldığı platformlardan biri haline geldi. Sosyal medya ve deepfake araştırmacısı Genevieve Oh, @Grok hesabının paylaşımları üzerinde yapılan 24 saatlik incelemede, sohbet botunun saat başına yaklaşık 6 bin 700 cinsel çağrışımlı veya soyundurulmuş görüntü ürettiğini belirtti.

X yetkilileri konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.