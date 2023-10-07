ABD Senatosu heyeti Çin'i ziyaret etti

Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer'ın öncülük ettiği 6 kişilik heyet, 2019'dan bu yana ABD Kongresi'nden Çin'e ilk ziyareti gerçekleştiriyor.

ABD Senatosu'ndan, Demokrat Parti Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer'in öncüllük etiği 6 kişilik heyet, resmi ziyaret için Çin'e geldi.

Schumer'ın yanı sıra Demokrat Partili senatörler Maggie Hassan ve Jon Ossoff ile Cumhuriyetçi Partili senatörler Mike Crapo, Bill Cassidy ve John Kennedy'nin bulunduğu heyeti taşıyan uçak, bugün öğle saatlerinde Çin'in Şanghay şehrine ulaştı.

Senato heyeti, 2019'dan bu yana ABD Kongresi'nden Çin'e ilk ziyareti gerçekleştiriyor.

Heyetin ziyareti ABD-Çin ilişkilerinde jeopolitik ve ekonomik rekabetin yarattığı gerilimlerin yanı sıra ilişkilerde diyalog arayışlarının da arttığı bir dönemde yapılıyor.

Senatör Schumer, heyetin, Çin Komünist Partisi Şanghay Sekreteri Çın Cining ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Çin ile ekonomik bağlarını koparmak istemediğini ancak Amerikan şirketleri için karşılıklılık esasına dayalı adil muamele bekledikleri mesajını verdi.

Washington'ın, Çin ile çatışma arayışında olmadığını, ekonomik rekabet için eşit şartlara dayalı bir düzen istediğini vurgulayan Schumer, "Seçmenlerimizin çoğu Çin'deki Amerikan şirketlerinin adil muamele görmediği örneklerin olduğu görüşünde. Çin şirketlerinin ABD'de rekabet edebildiği gibi, ABD şirketlerinin de Çin'de serbest rekabet edebileceği karşılıklılık anlayışına ihtiyaç var." dedi.

Schumer ve beraberindekiler, hükümet ve iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelecek. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de görüşme için heyeti kabul etmesi bekleniyor.