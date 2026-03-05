ABD Senatosu'nda İran krizi: "Kimse İsrail için ölmek istemiyor" diyen asker yaka paça dışarı atıldı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 1 hafta geride kalırken ABD Senato'sunda bir askerin isyan etmesi, dünya kamuoyunda ses getirdi.

Kendini eski bir deniz piyadesi olarak tanıtan bir kişi, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını protesto etti. Asker, salondaki görevliler tarafından yaka paça dışarı çıkarılırken "Kimse İsrail için ölmek istemiyor" ve "Kimse savaşmak istemiyor" diye bağırdı.

CNBC'nin ve Telegraph'ın haberine göre Hart Senato Ofis Binası’nda düzenlenen Senato Silahlı Hizmetler Komitesi alt komite oturumu sırasında meydana geldi.

CUMHURİYETÇİ SENATÖR DE MÜDAHALEYE KATILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ABD Kongre Polisi (Capitol Police) memurlarının protestocuyu salondan çıkarmaya çalıştığı sırada Cumhuriyetçi Montana Senatörü Tim Sheehy’nin de müdahaleye katıldığı görülüyor.

ABD Kongre Polisi, gözaltına alınan kişinin Kuzey Carolina eyaletinden 44 yaşındaki Brian C. McGinnis olduğunu açıkladı. McGinnis’in Yeşiller Partisi adına Kuzey Carolina’dan ABD Senatosu’na aday olduğu ve kampanya sitesine göre ABD Deniz Piyadeleri’nde görev yaptığı belirtildi.

Cumhuriyetçi Senatör Tim Sheehy ise X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Capitol Polisi Silahlı Hizmetler oturumunda kontrolünü kaybetmiş bir protestocuyu salondan çıkarmaya çalışıyordu. Direniyordu. Durumu yatıştırmaya yardımcı olmak için müdahale ettim” ifadelerini kullandı.

ABD Kongre Polisi tarafından yapılan açıklamada, olay sırasında üç polis memurunun yaralandığı ve tedavi altına alındığı bildirildi. McGinnis hakkında polis memuruna saldırı, gözaltına direnme ve izinsiz gösteri düzenleme gibi suçlamalar yöneltildi.