ABD Senatosu'ndan İran saldırılarını durdurma ve Başkan'ın savaş yetkilerini kısıtlama önerisine ret

ABD senatörleri, ABD Başkanı'nın savaş yetkilerini sınırlama ve İran'a yönelik saldırıları sona erdirmeyi amaçlayan öneriyi 52 ret ve 48 lehte oyla reddetti.

Yapılan oylama sonucunda, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik askeri operasyonlar üzerindeki mevcut yetkilerinin korunması ve saldırıların devam etmesi yönünde karar çıktı.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından, Demokrat senatörler Başkan’ın savaş yetkilerini sınırlandırmak amacıyla bir kanun teklifi sunmuştu. 1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası"na dayandırılan öneri, Başkan’ın Kongre onayı olmaksızın askeri adımları sürdürmesini engellemeyi amaçlıyordu. 53 sandalyeye sahip Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’daki oylama öncesinde Demokratlar, bölgedeki saldırıların "tercih edilen bir savaş" olduğunu savunarak operasyonların durdurulması çağrısında bulunmuştu. Ancak yapılan oylamada tasarı, Cumhuriyetçilerin oylarının ağırlığıyla reddedildi.