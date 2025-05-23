ABD Senatosu’ndan California’ya benzinli araç yasağı freni

ABD'de California eyaletinin 2035 yılından itibaren benzinle çalışan yeni araçların satışını yasaklama kararı, Senato tarafından engellendi.

Senato, Vali Gavin Newsom tarafından imzalanan ve eyalette satılacak tüm yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını öngören düzenlemeyi oylayarak iptal etti. 51'e karşı 44 oyla kararın uygulanması engellenirken, tasarı Başkan Donald Trump'ın onayına sunuldu.

YASAL MÜCADELE BAŞLAYACAK

Vali Newsom ve Eyalet Başsavcısı Rob Bonta, Kongre'nin söz konusu adımının yasal olmadığını savunarak, karara karşı dava açacaklarını açıkladı.

ÇEVRE POLİTİKALARINDA FEDERAL VE EYALET ÇATIŞMASI

California'nın iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalarının, Trump yönetiminin çevre düzenlemelerine getirdiği sınırlamalarla çelişmesi dikkati çekiyor.

TRUMP’TAN PARİS ANLAŞMASI VE KÖMÜR ÜRETİMİ HAMLESİ

Newsom, 2020'de imzaladığı kararnameyle 2035 yılından itibaren eyalette satılan tüm yeni otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerektiğini duyurmuştu. Öte yandan Başkan Trump, göreve başladığı ilk gün Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararını ve kömür üretimini artırmaya yönelik kararnameleri imzalamıştı.