ABD siyasetinde yumuşama sinyali: Donald Trump’tan Zohran Mamdani adımı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani ile görüşmeyi planladığını söyledi.

Associated Press'de yer alan habere göre pazar günü gerçekleşmesi planlanan görüşmeye dair konuşan Trump, "bir çözüm yolu bulacaklarını" belirtti.

Görüşme; siyasi açıdan zıt kutuplarda yer alan Cumhuriyetçi ABD Başkanı ile Demokrat New York Belediye Başkanı arasında yumuşama sağlayabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise böyle bir görüşme için henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti.

“FEDERAL FONLARI KESECEĞİM” DEMİŞTİ

Trump, Mamdani'nin New York Belediye Başkanı olması halinde federal fonları ciddi şekilde "kısacağını" belirtmişti.

Trump, "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Mamdani de seçimleri kazanmasının ardından yaptığı konuşmada Trump’a doğrudan seslenmişti.

“Donald Trump, izlediğini biliyorum. Sana dört kelime söylemek istiyorum: Sesi aç (Turn the volume up)” ifadelerini kullanmıştı.

Mamdani ayrıca New York'un "bir göçmen şehri olarak kalacağını, göçmenler tarafından inşa edildiğini, göçmenler tarafından işletildiğini ve bu gece itibariyle bir göçmen tarafından yönetildiğini" söylemişti.

Trump ise New York seçimlerinin ardından Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç ​​yaptı" demişti.