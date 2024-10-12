ABD, Suriye'de IŞİD'in kamplarına hava saldırısı düzenledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

CENTCOM, IŞİD'in Suriye'deki kampına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde Suriye'de bilinen birden fazla IŞİD kampına bir dizi hava saldırısı düzenledik" denildi.

Saldırılarla, IŞİD'ın ABD, müttefikleri ve ortakları ile bölge genelinde ve ötesinde sivillere karşı saldırılar planlama, organize etme ve gerçekleştirmenin engellediği ifade edildi.

Hava saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin olmadığı belirtilerek yaşanan hasara ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü duyuruldu.