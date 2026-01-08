ABD, Suriye'de "tüm taraflara itidal" çağrısında bulundu

Suriye'nin Halep kentinde El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde kurulan geçici Suriye hükümetine bağlı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalarla ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de "tüm taraflara itidal çağrısı" yaparken, herkesin barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin yeniden inşasına odaklanması gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, AA muhabirinin Suriye'deki son gelişmelere ilişkin sorusuna yazılı olarak yanıt verdi.

Bakanlık sözcüsü, açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki durumu yakından takip etmektedir. Tüm tarafları itidal göstermeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Suriye'nin "yeniden şiddet döngüsüne sürüklenmemesi" uyarısının yapıldığı açıklamada, "Taraflar, tüm Suriyelilerin çıkarlarını koruyan ve onlara hizmet eden barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin nasıl inşa edileceğine odaklanmalıdır" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye yönetimi ile SDG arasındaki diyaloğu desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Büyükelçi Barrack'ın öncülüğünü yaptığı toplantılar, SDG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart'ta imzalanan entegrasyon anlaşmasının uygulanmasına ve bu anlaşmaya yeniden bağlılık gösterilmesine odaklanmaktadır" ifadesine yer verildi.