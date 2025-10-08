ABD, Suriye'de üst düzey bir El Kaide mensubunu öldürdüğünü duyurdu

ABD'de CENTCOM'un internet sitesinden, 2 Ekim 2025'te Suriye'de düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, CENTCOM tarafından düzenlenen saldırıda El Kaide bağlantılı Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Orta Doğu'daki ABD güçlerinin, teröristlerin saldırı planlama çabalarını "bozmak ve engellemek" amacıyla bölgede konuşlanmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırının konumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada, El Kaide'nin üst düzey mensubu olduğu ifade edilen teröristin saldırı planlamaktan sorumlu olduğu kaydedildi.