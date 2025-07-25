ABD, Suriye'de üst düzey bir IŞİD'linin öldürüldüğünü duyurdu

ABD, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde IŞİD'in üst düzey isimlerinden birini öldürdü.

CENTCOM'un X hesabından yapılan yazılı açıklamada, CENTCOM güçlerinin sabah saatlerinde Halep iline bağlı Bab ilçesinde IŞİD'in üst düzey isimlerinden Ziya Zawba Muslih el-Hardani'ye baskın düzenlediği belirtildi.

Baskının Hardani ve IŞİD bağlantılı 2 yetişkin oğlunun ölümüyle sonuçlandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, öldürülenlerin ABD, koalisyon güçleri ve cihatçı HTŞ yönetimindeki Suriye için 'tehdit' oluşturduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, şunları kaydetti:

"DEAŞ teröristlerini nerede olurlarsa olsunlar amansızca takip etmeye devam edeceğiz. DEAŞ teröristleri uyudukları, faaliyet gösterdikleri ve saklandıkları yerlerde güvende değiller. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte CENTCOM, bölgeyi, müttefiklerimizi ve vatanımızı tehdit eden DEAŞ teröristlerinin kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına kararlıdır."