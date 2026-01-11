ABD, Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurduğunu açıkladı

ABD, koalisyon güçleriyle birlikte Suriye'deki IŞİD hedeflerine saldırı düzenlediğini bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon güçleriyle birlikte Suriye genelinde birden fazla IŞİD hedefine “büyük çaplı saldırılar” düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "Bu saldırılar, Başkan (Donald) Trump'ın talimatıyla 19 Aralık 2025'te başlatılan Hawkeye Saldırı Operasyonu'nun bir parçasıdır ve 13 Aralık 2025'te Suriye'nin Palmira kentinde ABD ve Suriye güçlerine yönelik ölümcül IŞİD saldırısına doğrudan bir yanıt niteliğindedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu saldırının, "Gelecekteki saldırıları önleme, bölgedeki ABD ve ortak güçleri koruma konusundaki taahhüdün bir parçası" olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mesajımız güçlü olmaya devam ediyor. Savaşçılarımıza zarar verirseniz, adaletten kaçmak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın ve dünyanın neresinde olursanız olun, sizi bulacağız ve öldüreceğiz."