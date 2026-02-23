ABD, Suriye'den çekiliyor: Haseke’deki son üssünü de boşaltıyor
ABD ordusu, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke kırsalında yer alan son üssü Kasrak’tan çekilmeye başladı. Konvoylar Irak sınırına yönelirken, daha önce Şeddadi ve Tenef’ten de çıkılmıştı. The Wall Street Journal, iki ay içinde tam çekilme planlandığını yazdı.
ABD ordusu, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke kırsalında yer alan son askeri üssü Kasrak’tan çekiliyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD askerleri Haseke iline bağlı Tel Tamer hattı yakınlarındaki Kasrak üssünü boşaltmaya başladı.
Üs içerisindeki askeri ekipmanları taşıyan onlarca lojistik tır, konvoylar halinde Irak sınırına doğru hareket etti.
ABD, son 1 ayda Suriye’deki Şeddadi ve Tenef bölgelerindeki askeri üslerinden çekilmişti.
ABD ordusu, hali hazırda Rümeylan, Harab Cir ve Life Stone'da konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.
Haseke ilinde yer alan Kasrak üssünün boşaltılmasıyla ABD'nin, Suriye'deki askeri varlığını sonlandırmaya hazırlandığu belirtiliyor.
Wall Street Journal gazetesi, IŞİD’lilerin Irak'a naklinin tamamlanması nedeniyle ABD ordusunun, Suriye'de kalan bin civarındaki askerini iki aylık süre içerisinde tamamen geri çekmeye hazırlandığını yazmıştı.
ABD, 2015'ten itibaren IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Suriye'de askeri varlığını sürdürüyordu.